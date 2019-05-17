В Липецке пропала женщина на красной «Киа Рио»

СЕГОДНЯ 10:05 2019-05-17T10:05:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке больше недели ищут пропавшую без вести женщину. Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», 47-летняя Оксана Мещерякова (Зайцева) пропала 9 мая. В этот день она выехала из дома на своем автомобиле «Киа Рио» красного цвета и с тех пор ее больше никто не видел. Женщину уже 8 дней ищут родственники и волонтеры.

Приметы Оксаны Сергеевны: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные со светлыми прядями, глаза карие.

Была одета: светло-серая футболка и синие джинсы.

Волонтеры просят всех, кто видел женщину после исчезновения, знает, где она сейчас находится или владеет любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или в службе спасения «112».

ИСТОЧНИК KP.RU