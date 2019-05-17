2019-05-17T10:05:10+03:00
Общество

В Липецке пропала женщина на красной «Киа Рио»

Оксана Мещерякова уехала 9 мая и не возвращалась
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Липецке пропала женщинаВ Липецке пропала женщинаФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
Изменить размер текста:

В Липецке больше недели ищут пропавшую без вести женщину. Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», 47-летняя Оксана Мещерякова (Зайцева) пропала 9 мая. В этот день она выехала из дома на своем автомобиле «Киа Рио» красного цвета и с тех пор ее больше никто не видел. Женщину уже 8 дней ищут родственники и волонтеры.

Приметы Оксаны Сергеевны: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные со светлыми прядями, глаза карие.

Была одета: светло-серая футболка и синие джинсы.

Волонтеры просят всех, кто видел женщину после исчезновения, знает, где она сейчас находится или владеет любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или в службе спасения «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Липецком уничтожили 52 боеприпаса
Чемпионка Сбербанкиады рассказала, что помогает достигать вершин
В районе Кузьминских Отвержек расширяют трассу Липецк - Данков
На следующей неделе на 14 улицах Липецка отключат свет
Паровоз отвезет липчан в Волгоград
Олимпийская чемпионка Елена Рузина зажгла огонь Летней Сбербанкиады
Владимир Салмин: «Сбербанкиада – яркое свидетельство того, что у нашей компании большое будущее»
В Липецке до конца года хотят отремонтировать ДК «Студеновский»
В Липецке гражданин Конго обворовал водителя Юрия Шатунова
Под Липецком с «БелАЗа» украли аккумуляторы
Липчане поедут на международный экономический форум в Санкт-Петербург
В Нововоронеже пройдет юбилейная XV-летняя Сбербанкиада
Машина реанимации и «Лада Гранта» столкнулись под Липецком
Владимир Салмин представил нового управляющего Белгородским отделением ПАО Сбербанк
Под Липецком пенсионер на «Ниве» сбил пешехода на обочине
Карманница из Тамбова обокрала девушку в автобусе в Липецке
На «Зелёном Марафоне» готовятся установить рекорд России
Утром на нескольких улицах Липецке отключат свет и воду
СК начал проверку по сообщению о голодных детях в заваленной мусором квартире
Под Липецком взорвали 50 мин и два снаряда времен ВОВ
Под Липецком внук-наркоман убил пожилую бабушку молотком в День Победы
Директор парка в Липецке получил взятку в виде ремонта машины
В Липецке серийный маньяк с чулком на голове насиловал старушек
Соседи подали в суд на липчанку которая держала в квартире 19 собак