Машина реанимации и «Лада Гранта» столкнулись под Липецком

СЕГОДНЯ 10:56 2019-05-17T10:56:56+03:00

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Авария с участием автомобиля экстренной службы произошла в Липецкой области в минувший четверг, 16 мая. ДТП случилось в Ельце, там на перекрестке улиц Коммунаров и Октябрьской столкнулись «Лада Гранта» и автомобиль реанимации. Фото последствий аварии выложили в соцсети.

Местные предположили, что водитель легковушки не услышал спецсигнал. Однако истинные причины аварии и кто стал ее виновником смогут установить сотрудники ГИБДД. К счастью, ДТП обошлось без увечий – никто из участников не пострадал. Прим этом машины помяло серьезно: на «Фиате» реанимации оторвало бампер и помяло крылья, у «Гранты» оказалась разбита вся левая сторона.

Отметим, что по данным автоинспекторов, за прошедшие сутки, 16 мая, на дорогах Липецкой области зарегистрировали 14 аварий без пострадавших, в которых повреждения получили только транспортные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU