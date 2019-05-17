Липчане поедут на международный экономический форум в Санкт-Петербург

СЕГОДНЯ 11:44 2019-05-17T12:26:34+03:00

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В начале лета стартует Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Мероприятие пройдет с 6 по 8 июня. Форум проводится с 1997 года под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

Девиз экономического Форума в этом году - «Формируя повестку устойчивого развития». Его программа состоит из 4 блоков – «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее» и «Человек – прежде всего».

В ПМЭФ также примут участие липчане во главе с врио губренатора Липецкой области Игорем Артамоновым. Состав делегации уточняется. Напомним, что в прошлом году Форум посетили руководители региона.

ИСТОЧНИК KP.RU