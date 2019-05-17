2019-05-17T12:19:05+03:00
Происшествия

Под Липецком с «БелАЗа» украли аккумуляторы

Батарею с огромного многотонника сняли двое безработных
Лия МУРАДЬЯН
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С "БелАЗа" украли аккумуляторС "БелАЗа" украли аккумуляторФото: Архив КП
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В Липецке раскрыли кражу с «БелАЗа». Огромный многотонник обворовали на охраняемой территории акционерного общества, где с промышленного грузовика сняли два аккумулятора. Когда именно произошла кража, руководство не знало, сообщили только, что батареи пропали в период с 20 апреля по 16 мая, когда техника стояла.

Несмотря на упущенное время и отсутствие точной даты, воров все же вычислили, причем в день обращения. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемыми оказались двое мужчин 32-летний житель Лебедяни и 35-летний житель Задонского района. Оба нигде не работают, кроме этого первый имеет судимости. Расследованием сейчас занимается Кранинский отдел полиции. Кстати, один аккумулятор на «БелАЗ» весит около 50 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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