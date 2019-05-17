В Липецке гражданин Конго обворовал водителя Юрия Шатунова

СЕГОДНЯ 13:11 2019-05-17T13:11:11+03:00

Иностранец во всем сознался Фото: скрин с видео

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Преступление с участием иностранца и водителя звезды произошло в Липецке 14 мая. В полицию поступило сообщение о краже денег из номера гостиницы на Театральной площади. Потерпевшим оказался водитель Юрия Шатунова – как раз в это время певец приезжал с гастролями в Липецк.

Вора поймали в тот же день. Подозрение пало на официанта ресторана – 32-летнего гражданина Республики Конго. Как оказалось, иностранец должен был пополнять мини-бар в номере, где остановился водитель, поэтому свободно мог войти в номер в любой момент.

Официант из Конго обокрал водителя Юрия Шатунова в Липецке.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

Когда сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер наблюдения и опросили персонал, подозрения подтвердились. Сейчас задержанный уже во всем сознался.

– Я увидел крупную сумму денег, не сдержался и взял, – пояснил иностранец на допросе в полиции.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемый вернул владельцу все похищенные деньги. Тем не менее уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК – кража с причинением значительного ущерба. Гражданину Конго грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU