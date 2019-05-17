2019-05-17T13:11:11+03:00
Происшествия

В Липецке гражданин Конго обворовал водителя Юрия Шатунова

Иностранец выкрал из номера отеля 125 000 рублей [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Иностранец во всем созналсяИностранец во всем созналсяФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Преступление с участием иностранца и водителя звезды произошло в Липецке 14 мая. В полицию поступило сообщение о краже денег из номера гостиницы на Театральной площади. Потерпевшим оказался водитель Юрия Шатунова – как раз в это время певец приезжал с гастролями в Липецк.

Вора поймали в тот же день. Подозрение пало на официанта ресторана – 32-летнего гражданина Республики Конго. Как оказалось, иностранец должен был пополнять мини-бар в номере, где остановился водитель, поэтому свободно мог войти в номер в любой момент.

Официант из Конго обокрал водителя Юрия Шатунова в Липецке.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

Когда сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер наблюдения и опросили персонал, подозрения подтвердились. Сейчас задержанный уже во всем сознался.

– Я увидел крупную сумму денег, не сдержался и взял, – пояснил иностранец на допросе в полиции.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемый вернул владельцу все похищенные деньги. Тем не менее уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК – кража с причинением значительного ущерба. Гражданину Конго грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Липецком уничтожили 52 боеприпаса
Чемпионка Сбербанкиады рассказала, что помогает достигать вершин
В районе Кузьминских Отвержек расширяют трассу Липецк - Данков
На следующей неделе на 14 улицах Липецка отключат свет
Паровоз отвезет липчан в Волгоград
Олимпийская чемпионка Елена Рузина зажгла огонь Летней Сбербанкиады
Владимир Салмин: «Сбербанкиада – яркое свидетельство того, что у нашей компании большое будущее»
В Липецке до конца года хотят отремонтировать ДК «Студеновский»
Под Липецком с «БелАЗа» украли аккумуляторы
Липчане поедут на международный экономический форум в Санкт-Петербург
В Нововоронеже пройдет юбилейная XV-летняя Сбербанкиада
Машина реанимации и «Лада Гранта» столкнулись под Липецком
В Липецке пропала женщина на красной «Киа Рио»
Владимир Салмин представил нового управляющего Белгородским отделением ПАО Сбербанк
Под Липецком пенсионер на «Ниве» сбил пешехода на обочине
Карманница из Тамбова обокрала девушку в автобусе в Липецке
На «Зелёном Марафоне» готовятся установить рекорд России
Утром на нескольких улицах Липецке отключат свет и воду
СК начал проверку по сообщению о голодных детях в заваленной мусором квартире
Под Липецком взорвали 50 мин и два снаряда времен ВОВ
Под Липецком внук-наркоман убил пожилую бабушку молотком в День Победы
Директор парка в Липецке получил взятку в виде ремонта машины
В Липецке серийный маньяк с чулком на голове насиловал старушек
Соседи подали в суд на липчанку которая держала в квартире 19 собак