В Липецке до конца года хотят отремонтировать ДК «Студеновский»

СЕГОДНЯ 13:17 2019-05-17T13:21:38+03:00

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Этим утром, 17 мая, в Липецком горсовете состоялось заседание постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи. В рамках мероприятия, профильное ведомство доложило парламентариям, как реализуется программа «Развитие культуры и туризма в Липецке».

По информации пресс-службы горсовета, в 2018 году на реализацию программы из городского бюджета выделили около 464 млн. рублей. В областном центре открыли 8 культурно-досуговых учреждений. К ним относятся ДК, Дом музыки, Дворец молодежи. Кроме того, липецкие артисты дали 239 концертов, которые посетило 89 тыс. человек. В Липецке организовали 8 тыс. культурно-досуговых мероприятий, 6 событийных мероприятий. Выделенные деньги также пошли на благоустройство парков. На Сырском Руднике отремонтировали ДК.

Депутаты поинтересовались, планируют ли построить в городе новые объекты культуры. По словам председателя департамента культуры и туризма Сергея Малько, заявки на строительство новых объектов направлены. Однако, подтверждения специалисты еще не получили.

В этом году в Липецке отремонтируют ДК «Студеновский», школу искусств №1. Завершить ремонт ДК планируют уже к концу года. Также пройдет реконструкция здания музея на улице Октябрьской. Обещают завершить ремонт Детской художественной школы №1 им. В.С. Сорокина. Должны отремонтировать внутренние помещения ДК «Сокол».

ИСТОЧНИК KP.RU