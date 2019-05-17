2019-05-17T14:52:07+03:00
Общество

На следующей неделе на 14 улицах Липецка отключат свет

На сетях электроснабжения проведут ремонтные работы
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке отключат светВ Липецке отключат светФото: Юлия КЛЮЕВА
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На следующей неделе в некоторых домах Липецка отключат свет. Так, в понедельник и во вторник, 21 и 22 мая без электроэнергии останутся жители улицы Морская. Свет отключат с 9 утра до 4 часов вечера.

В те же дни свет потухнет в домах поселка Новая Жизнь. Электроснабжение отключат по следующим адресам: улица Пензенская, Таежная, Пришкольная, Морская, Владимирская, Южная, Краснодарская, Уступная, Байкальская, Майская, Санаторная, Тепличная, Речная, Владивостокская. Свет отключат всего лишь на 4 часа – с 13.00 до 17.00.

Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», отключения произойдут из-за ремонтных работ на сетях электроснабжения. За дополнительной информацией липчане могут обратиться по телефонам: 075 – стационарный, 236-075 –мобильный и стационарный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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