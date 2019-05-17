В районе Кузьминских Отвержек расширяют трассу Липецк - Данков

СЕГОДНЯ 15:15 2019-05-17T15:17:37+03:00

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Под Липецком стартовали работы по реконструкции автодороги Липецк-Данков, которая проходит в районе Кузьминских Отвержек. Проезжую часть планируют расширить до 9 метров, устроить остановочные полосы, освещение, реконструировать остановочные павильоны, заменить светофоры. Уже через несколько недель подрядчик начнет укладывать асфальтобетонное покрытие. После ремонта параметры дороги дойдут до норм 2 технической категории. А это значит, что пропускная способность трассы увеличится.

По информации пресс-службы областного управления дорог и транспорта, работы на трассе ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По этой программе в 2019 году планируется отремонтировать и реконструировать 111 дорожных объектов региона.

ИСТОЧНИК KP.RU