Под Липецком уничтожили 52 боеприпаса

СЕГОДНЯ 15:42 2019-05-17T15:43:04+03:00

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В минувший четверг, 16 мая, под Липецком уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Спасатели пиротехнической службы аварийно-спасательного отряда областного УГПСС вывезли на подрывную площадку №2 полигона Тербунского района 52 единицы боеприпасов. Из них 50 минометных мин 50-мм и 2 артиллерийских снаряда по 152 мм. Все они были уничтожены.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России напоминают, что при обнаружении взрывоопасных предметов запрещается предпринимать любые действия с ними. Нельзя трогать боеприпасы, пинать их, переносить, закапывать в землю, бросать в воду, распиливать, а также разводить огонь вблизи предмета. При обнаружении таковых следует позвонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU