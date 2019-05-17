Липчанин лишился 250000 рублей, купив фальшивые монеты у незнакомцев

СЕГОДНЯ 18:07 2019-05-17T18:10:47+03:00

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22 февраля этого года мужчина написал заявление в отдел полиции Липецка. По его словам, к нему обратились незнакомцы. Они попросили оценить в ломбарде ценность нескольких десятков монет, обнаруженных во время строительных работ. Липчанин спросил, почему они сами не обратятся к оценщику. На что ему ответили, что у них нет документов. В итоге липчанин согласился помочь.

Липчанин лишился 250000 рублей, купив фальшивые монеты у незнакомцевФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В ломбарде одну из монет оценили в более чем в 100 тыс. рублей. Затем злоумышленники предложили липчанину купить у них все монеты. Но со скидкой. Однако, даже таких денег у мужчины не оказалось. Тогда мошенники уговорили его взять в кредит 4 дорогих телефона и отдать им. После липчанин решил зайти в другой ломбард, где ему сообщили, что некоторые из монет – подделка, а стоимость остальных в разы меньше. Так, потерпевший лишился более 250 тыс. рублей.

Липчанин лишился 250000 рублей, купив фальшивые монеты у незнакомцевФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители установили личность подозреваемого мошенника. В апреле его задержали – несудимого неработающего 46-летнего жителя Грязинского района. По сведениям оперативников, он может быть причастен к ряду аналогичных преступлений.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по данной статье – до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU