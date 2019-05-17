В субботу в Липецке до +23 и без осадков

СЕГОДНЯ 19:08 2019-05-17T19:08:35+03:00

Ночью в регионе от 3 до 8 градусов тепла

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В воскресенье, 18 мая, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. В регионе немного похолодает. Ночью от 3 до 8 градусов тепла.

В светлое время суток столбик термометра поднимется до отметки +23 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление ночью будет расти, а днем падать и составит 752 мм рт.ст.

В воскресенье, 19 мая, синоптики обещают солнечную погоду. В Липецке ясно. Осадков не ожидается. Правда, северный ветер внесет свои коррективы. Ночью в городе около 11 градусов выше ноля. Днем воздух прогреется до +21 градуса. Ветер северный 10-12 м/с. Атмосферное давление без изменений и составит 750 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU