В Липецке «Газель» застряла под эстакадой у ТРЦ «Ривьера»

СЕГОДНЯ 08:50 2019-05-20T08:54:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла в воскресенье вечером, 19 мая, на улице Катукова в Липецке. Там у торгового центра «Ривьера» не поместилась под эстакадой «Газель». Грузовик застрял, пытаясь въехать на подземную парковку.

Кабина грузовика проехала, а вот кузов не поместился. Причем водитель явно не ожидал сюрприза и даже не попытался сбавить скорость. От удара об верхнюю балку у «Газели» сложился весь кузов.

Отметим, что на подъезде к парковке висит знак ограничения по высоте «2.4 метра». Но водитель «Газели» либо не знал высоту своей машины, либо не заметил дорожный знак. Фото последствий аварии выложили в соцсетях. Липчане считают, что на том месте пора вешать табличку «Газель не проедет» и открывать счет, как с «Мостом глупости» в Санкт-Петербурге, где застряли больше 150 грузовиков.

Аналогичное ДТП зимой. Фото: Дмитрий МаксименкоФото: vk.com

Фото: vk.com

Кстати, это не первый случай на той парковке. В комментариях очевидцы вспомнили, что зимой под той же эстакадой уже застревала «Газель».

ИСТОЧНИК KP.RU