2019-05-20T16:23:21+03:00
Происшествия

Липчанка помогла девушке перевести деньги и украла 200 тысяч рублей

Жертва решила идти в полицию спустя почти полгода
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Воровке грозит до 6 лет тюрьмыВоровке грозит до 6 лет тюрьмыФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке раскрыли крупную кражу с банковской карты. Все произошло еще в прошлом году, с октября по декабрь 2018 года. Но жертва, 19-летняя девушка, решила обратиться в полицию спустя почти полгода, 7 мая.

Согласно материалам дела, девушка попросила о помощи знакомую 27-летнюю липчанку, с которой познакомилась, когда та оказывала некие косметологические услуги. Клиентка попросила даму помочь перевести с карты на другой счет крупную сумму денег.

Косметолог не отказала, только взяла за «услуги» 200 000 рублей – именно эта сумма пропала у девушки после перевода денег. Подозреваемую вскоре задержали и она во всем созналась. На допросе в полиции женщина пояснила, что пропавшую сумму перевела на свой личный счет.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 УК – кража с банковского счета. Косметологу грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Труп мужчины почти 2 месяца пролежал в общежитии Липецка
В выходные из-за спортивных мероприятий изменится маршрут автобусов Липецка
В Липецке на городище покажут хоккейный матч Россия-Швеция
Во вторник 17 улиц Липецка останутся без света, 6 - без воды
Иностранец вез из Москвы в Липецк больше полкило героина
Липчанин за день выплатил долг в 700000 рублей, чтобы выехать за границу
Липчане пожаловались Игорю Артамонову на клещей
В Липецке нашли женщину, пропавшую на красном «Киа Рио»
В Липецке взяли под стражу маньяка, который в чулке насиловал старушек на огородах
100 сильнейших волейболистов приедут в Липецк
В липецком мясе птицы нашли опасные для здоровья антибиотики
В четверг и субботу в Липецке запретят продавать алкоголь
Момент столкновения «Нивы» и «Шевроле» под Липецком попал на видео
В Липецке женщина на внедорожнике сбила 10-летнего школьника на велосипеде