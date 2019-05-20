Липчанка помогла девушке перевести деньги и украла 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:23 2019-05-20T16:23:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке раскрыли крупную кражу с банковской карты. Все произошло еще в прошлом году, с октября по декабрь 2018 года. Но жертва, 19-летняя девушка, решила обратиться в полицию спустя почти полгода, 7 мая.

Согласно материалам дела, девушка попросила о помощи знакомую 27-летнюю липчанку, с которой познакомилась, когда та оказывала некие косметологические услуги. Клиентка попросила даму помочь перевести с карты на другой счет крупную сумму денег.

Косметолог не отказала, только взяла за «услуги» 200 000 рублей – именно эта сумма пропала у девушки после перевода денег. Подозреваемую вскоре задержали и она во всем созналась. На допросе в полиции женщина пояснила, что пропавшую сумму перевела на свой личный счет.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 УК – кража с банковского счета. Косметологу грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU