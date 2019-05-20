Труп мужчины почти 2 месяца пролежал в общежитии Липецка

СЕГОДНЯ 18:44 2019-05-20T18:53:02+03:00

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В соцсетях появился пост от липчанки Елены, проживающей в общежитии №10А по улице Станционной. По словам женщины, еще 14 марта в доме умер мужчина – ее сосед, проживавший в комнате напротив. Дальнейший рассказ ужасает. Липчанка пишет, что труп мужчины пролежал там вплоть до 7 мая.

- Трупный запах стоит сильный, я проживаю напротив этой комнаты, жить просто невыносимо, - пишет Елена. – Весь запах идет ко мне в комнату. У нас общая кухня. Готовить на ней не представляется возможным. Помогите пожалуйста!

Такой пост она написала на странице депутата липецкого облсовета Андрея Трофименкова. Парламентарий ответил, что уже направил запрос в администрацию Липецка и областной Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU