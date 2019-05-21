В Липецке на все лето перекроют часть улицы Циолковского
В Липецке перекроют движение на участке улицы Циолковского. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это произойдет из-за ремонтных работ. С этого дня, 21 мая и по 31 августа от дома №15А по улице Циолковского до дома №33 по улице Космонавтов проведут капитальный ремонт теплотрассы.
В Липецке на все лето перекроют часть улицы ЦиолковскогоФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Работы организуют на проезжей части, поэтому дорогу перекроют для транспорта. Также изменится схема движения автобусов №332 и №343. Они будут двигаться в прямом и обратном направлениях по основной улице Циолковского.
Липчан просят заранее продумывать свой маршрут, выбирать альтернативные пути объезда. Обо всех изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно узнать в диспетчерской по телефону 31-00-82.
ИСТОЧНИК KP.RU