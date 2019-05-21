СЕГОДНЯ 11:10 2019-05-21T11:14:29+03:00

В Липецке на все лето перекроют часть улицы Циолковского Фото: Юлия КЛЮЕВА

Работы по капремонту теплотрассы начнутся в этот вторник [фото]

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В Липецке перекроют движение на участке улицы Циолковского. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это произойдет из-за ремонтных работ. С этого дня, 21 мая и по 31 августа от дома №15А по улице Циолковского до дома №33 по улице Космонавтов проведут капитальный ремонт теплотрассы.

В Липецке на все лето перекроют часть улицы ЦиолковскогоФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Работы организуют на проезжей части, поэтому дорогу перекроют для транспорта. Также изменится схема движения автобусов №332 и №343. Они будут двигаться в прямом и обратном направлениях по основной улице Циолковского.

Липчан просят заранее продумывать свой маршрут, выбирать альтернативные пути объезда. Обо всех изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно узнать в диспетчерской по телефону 31-00-82.

ИСТОЧНИК KP.RU