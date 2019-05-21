В липецком женском монастыре замироточили иконы

СЕГОДНЯ 13:18 2019-05-21T13:18:59+03:00

А этой зимой в обители на Крещение распустились в снегу 12 роз

Изменить размер текста: A A

Необычные явления происходят в женском монастыре в честь Спаса-Нерукотворного Образа в селе Тульское Тербунского района.

В обители постоянно проживают три монахини. Две из них на прошлой неделе побывали на приеме у сенатора от Воронежской области Сергея Лукина, где и рассказали об увиденных ими чудесах.

- В этом году у нас на Крещение в снегу распустились 12 роз, прямо в снегу. Мы их даже сфотографировали. В храме также мироточат иконы, крест, - рассказала сенатору матушка Иосафа.

По ее словам, к ним на богослужение приезжают паломники из других областей.

А вот условиям жизни монашек не позавидуешь. Обитель они начали восстанавливать в октябре 2016 года, можно сказать, своими силами и средствами. Говорят, что у местных бизнесменов уже есть подшефные организации, и взять еще и монастырь никто не изъявляет желание. Поэтому матушки решили обратиться к воронежскому сенатору.

- Монастырь находится на совершенно открытой местности, нет забора, рядом проходит дорога. Днем проезжают машины, а ночью к нам забегают лисы, заходят и не очень трезвые путники. К сожалению, сейчас нас никто финансово не поддерживает, - отметила матушка Иосафа.

НАША СПРАВКА

Первое упоминание о храме «во имя Нерукотворного Образа Спасителя» относится к началу 19 века. В 20-х годах прошлого века монастырь закрыли, в разное время в нем располагались клуб, школа, склад.

ИСТОЧНИК KP.RU