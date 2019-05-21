У ТРЦ в Липецке иномарка сбила мотоциклиста
Серьезная авария с участием двухколесного транспорта произошла в этот вторник, 21 мая, на улице Студеновской в Липецке. Там возле ТРЦ «Липецк» столкнулись «Хендай» и мотоцикл.
ДТП с мотоциклом в Липецке .
Последствия аварии сняли на камеру проезжавшие мимо пассажиры автобуса. Судя по записи, удар был сильным: у иномарки разбило весь перед, включая бампер, фары и капот, а части мотоцикла разлетелись по дороге.
На место вызвали «скорую помощь» и ГИБДД. По словам очевидцев, в аварии пострадал водитель мотоцикла. Мужчина был в шлеме и остался жив, однако получил травму. Его увезли с места на «скорой». Как именно произошло столкновение и кто стал виновником ДТП, разбирались автоинспекторы.
ИСТОЧНИК KP.RU