Над Липецком поднялся огромный столб дыма – горит заброшенный котеджный поселок

СЕГОДНЯ 18:19 2019-05-21T18:19:11+03:00

В районе Ниженки загорелся мусор, угрозы для населения нет

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В этот вторник, 21 мая, около 18.00 над Липецком поднялся огромный черный столб дыма. Черные клубы были, который поднимались предположительно со стороны улица Карла Маркса были видны едва ли не со всех районов города, что серьезно обеспокоило липчан.

Ситуацию прояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. Как сообщили «КП-Липецк» в ведомстве, пожар произошел в районе Ниженки, где загорелся мусор на территории заброшенного недостроенного коттеджного поселка.

Спасатели уточнили, что сейчас на месте работают несколько пожарных расчетов. Жилые дома поблизости не стоят, поэтому угрозы для граждан нет. Причину возгорания установят по результатам экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU