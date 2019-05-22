В Липецке у женщины украли из подъезда два велосипеда

СЕГОДНЯ 09:09 2019-05-22T09:09:40+03:00

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С наступлением велосезона в Липецке активизировались и велосипедные воры. Последняя кража произошла в минувший вторник, 21 мая. В этот день в полицию пришла 35-летняя женщина и рассказала, что у нее из дома по улице Космонавтов пропали два велосипеда. Женщина оставила их на ночь в подъезде, а утром не обнаружила. Велосипеды кто-то украл в ночь с 20 на 21 мая.

Общую стоимость украденного оценили в 12 300 рублей. Воришку вычислили и задержали в тот же день сотрудники ППС и уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, по подозрению в совершении преступления задержан 27-летний житель Липецка. По данным полиции, парень имеет судимости и нигде не работает. Сейчас он объясняет свои действия в городском отделе полиции №2.

ИСТОЧНИК KP.RU