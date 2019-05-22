Посмотреть хоккейный матч Россия – Швеция на экране городища пришли больше 1000 липчан

СЕГОДНЯ 10:34 2019-05-22T11:40:48+03:00

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Минувшим вечером, 21 мая, по болеть за наших хоккеистов на площадку Липецкое городище пришли больше 1000 липчан. Там на большом экране транслировали матч Россия–Швеция. О трансляции просили сами липчане и власти в этом сезоне весьма оперативно отреагировали на предложения горожан использовать городище как площадку для трансляций.

gorodishe48 Трансляция матча Россия - Швеция в Липецке

Болельщики шли заранее, занимая места перед экраном задолго до начала матча. Из-за вечерней прохлады, люди несли с собой теплую одежду и пледы, в которые после болельщики кутались вместе.

Несмотря на огромное количество людей, по окончанию матча площадка осталась чистой, что отметила на своем канале в instagram администрация Городища. В ответ липчан поблагодарили за чистоту, оставленную после матча. Напомним, что наши хоккеисты выиграли со счетом 7:4.

ange__lina1991 Липчане болеют за хоккеистов на городище

Итог первой организованной трансляции понравился и болельщикам и администрации. Так что 23 мая, в 17.15 на Липецком городище будут транслировать матч Россия – США.

ИСТОЧНИК KP.RU