Посмотреть хоккейный матч Россия – Швеция на экране городища пришли больше 1000 липчан
Минувшим вечером, 21 мая, по болеть за наших хоккеистов на площадку Липецкое городище пришли больше 1000 липчан. Там на большом экране транслировали матч Россия–Швеция. О трансляции просили сами липчане и власти в этом сезоне весьма оперативно отреагировали на предложения горожан использовать городище как площадку для трансляций.
Болельщики шли заранее, занимая места перед экраном задолго до начала матча. Из-за вечерней прохлады, люди несли с собой теплую одежду и пледы, в которые после болельщики кутались вместе.
Несмотря на огромное количество людей, по окончанию матча площадка осталась чистой, что отметила на своем канале в instagram администрация Городища. В ответ липчан поблагодарили за чистоту, оставленную после матча. Напомним, что наши хоккеисты выиграли со счетом 7:4.
Итог первой организованной трансляции понравился и болельщикам и администрации. Так что 23 мая, в 17.15 на Липецком городище будут транслировать матч Россия – США.
ИСТОЧНИК KP.RU