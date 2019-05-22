2019-05-22T11:40:48+03:00
Общество

Посмотреть хоккейный матч Россия – Швеция на экране городища пришли больше 1000 липчан

Болельщики дружно укутывались в пледы, а уходя, оставили площадку чистой [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Минувшим вечером, 21 мая, по болеть за наших хоккеистов на площадку Липецкое городище пришли больше 1000 липчан. Там на большом экране транслировали матч РоссияШвеция. О трансляции просили сами липчане и власти в этом сезоне весьма оперативно отреагировали на предложения горожан использовать городище как площадку для трансляций.

gorodishe48gorodishe48
Трансляция матча Россия - Швеция в Липецке
228 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Болельщики шли заранее, занимая места перед экраном задолго до начала матча. Из-за вечерней прохлады, люди несли с собой теплую одежду и пледы, в которые после болельщики кутались вместе.

Несмотря на огромное количество людей, по окончанию матча площадка осталась чистой, что отметила на своем канале в instagram администрация Городища. В ответ липчан поблагодарили за чистоту, оставленную после матча. Напомним, что наши хоккеисты выиграли со счетом 7:4.

ange__lina1991ange__lina1991
Липчане болеют за хоккеистов на городище
28 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Итог первой организованной трансляции понравился и болельщикам и администрации. Так что 23 мая, в 17.15 на Липецком городище будут транслировать матч Россия – США.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Липецком спасли спрыгнувшего с моста мужчину
Воронежскому студенту грозит срок за секс с липецкой школьницей
В Липецке у торговцев забрали 12 кег с некачественным квасом и лимонадом
В центре Липецка столкнулись 3 легковушки и фургон «Почты России»
Игорь Артамонов: «Необходимо внимательнее относиться к просьбам жителей по благоустройству»
За сутки на дорогах Липецкой области пострадали трое несовершеннолетних
Липецкие пенсионерки заплатили мошенникам за отдых в Абхазии 60 000 рублей
В Липецке у женщины украли из подъезда два велосипеда
Как объезжать и где переходить перекрытый проспект Победы в Липецке
Над Липецком поднялся огромный столб дыма – горит заброшенный котеджный поселок
Врио губернатора поразило плачевное состояние санатория «Липецккурорт»
Липчанку, чью дочь закопали на кладбище домашних животных, хотят ограничить в родительских правах
Липчан ждет теплая и сухая погода до конца недели
Игорь Артамонов: «В Липецке впервые пройдет спартакиада инвалидов»
Под Липецком больше недели ищут мужчину
В Липецке на Плехановском спуске перекрыли часть дороги
У ТРЦ в Липецке иномарка сбила мотоциклиста
Липчане жалуются, что клещи нападают даже на детских площадках
Стало известно, кто поедет от Липецкой области на ПМЭФ-2019
В липецком женском монастыре замироточили иконы
Сбербанк запускает акцию с повышенным начислением бонусов СПАСИБО по кредитным картам
В Липецке на все лето перекроют часть улицы Циолковского
Под Липецком автобус столкнулся с велосипедистом: есть пострадавшие