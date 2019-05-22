В центре Липецка столкнулись 3 легковушки и фургон «Почты России»

СЕГОДНЯ 12:16 2019-05-22T14:39:34+03:00

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Этим утром, 22 мая, в центре Липецка произошла серьезная авария. В районе площади Петра Великого, напротив Арбитражного суда столкнулись 4 машины – «Дэу Нексия», «Форд Фокус», «Лада Приора», а также фургон «Почты России». Как сообщили «КП-Липецк» очевидцы, все машины получили повреждения. Больше всех доставлось «Нексии». У иномарки полностью разбита передняя часть. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.

ДТП спровоцировало огромную пробку. Затор начинается у Петровского моста. Липчане стоят вплоть до площади Революции. Пробка образовалась на улице Первомайская. Водители также застряли в районе Центрального рынка по направлению к развязке у переправы.

Движение в центре Липецка замерлоФото: скриншот сайта

ИСТОЧНИК KP.RU