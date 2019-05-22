В торговом центре Липецка ликвидировали условный пожар
Этим утром, 22 мая, в Липецке эвакуировали ТЦ «Ашан». Сработала сирена. Сотрудники и посетители торгового центра в недоумении выбежали на улицу. Позже липчанам сообщили, что в ТЦ прошли плановые учения.
По информации пресс-службы управления ГО и ЧС Липецка, в одном из отделов здания возник условный пожар. Отрабатывались вопросы по эвакуации персонала и посетителей. Специалисты управления оценивали, как персонал центра справится с локализацией очага возгорания.
В торговом центре Липецка прошли плановые ученияФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.
Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.
Так, эвакуация прошла согласно инструкциям. Все участники мероприятия сработали грамотно и оперативно. Как пояснили в ГО и ЧС, подобные учения проводятся регулярно. Таким образом отрабатываются действия людей во время нештатных ситуаций, которые могут произойти в жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU