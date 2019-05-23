20-летний водитель сбил ребенка во дворе дома в Липецке

СЕГОДНЯ 10:10 2019-05-23T10:20:02+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировано 1 444 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 6 водителей сели за руль в алкогольном опьянении. 86 человек не стали пристегиваться во время движения. 1 003 раза водители нарушили скоростной режим. Произошло 25 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В минувшую среду, 22 мая, на улице Гагарина в Липецке сбили ребенка. ДТП случилось во дворе одного из домов. 20-летний водитель "ВАЗ-2115" наехал на 10-летнего мальчика. Юный липчанин получил травму. Медики оказали ему помощь и отпустили.

В Ельце на улице Костенко неизвестный водитель на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 51-летнего мужчину. Автомобилист неустановленной машины скрылся. Пешеход получил различные травмы. После оказания помощи был отпущен.

Напомним, днем в Липецке на площади Петра Великого столкнулись 3 легковушки и фургон "Почты России". Так, "Дэу-Нексия" влетела в "Ладу-Приору". Последняя врезалась в "Форд" и фургон. В ДТП пострадал 25-летний водитеь "Нексии". Его с травмами госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU