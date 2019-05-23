Под Липецком уничтожили 2 авиабомбы времен Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 11:08 2019-05-23T11:10:43+03:00

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В минувшую среду, 22 мая, под Липецком обнаружили 2 авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны. На место в Липецкую область выехали спасатели пиротехнической службы аварийно-спасательного отряда регионального УГПСС. Авиабомбы калибра 250 кг изъяли и перевезли на безопасное расстояние в карьер, что находится в 2,5 км от деревни Лукьяновка Становлянского района. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, взрывоопасные предметы уничтожили в установленном порядке.

Спасатели напоминают, что при обнаружени боеприпасов запрещается прикасаться к ним, закапывать в землю, бросать их в водоем, огонь, распиливать или разбирать, а также разводить вблизи предмета костер. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU