2019-05-23T16:08:27+03:00
Происшествия

В Липецке у коллекционера нашли арсенал с холодным и огнестрельным оружием

За внушительную коллекцию мужчине грозит до 4 лет тюрьмы [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Арсенал у коллекционера оружияАрсенал у коллекционера оружияФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
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В Липецке под уголовную статью попал коллекционер оружия. Внушительный арсенал нашли сотрудники уголовного розыска в квартире на улице Советской у 49-летнего мужчины. Помимо холодного и огнестрельного оружия, липчанин хранил и боеприпасы.

Арсенал у коллекционера оружия Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Арсенал у коллекционера оружияФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

На допросе индивидуальный предприниматель пояснил, что коллекционирует всякого рода оружие с 80-х годов. Сейчас он покупает и продает эксклюзивные экземпляры в Интернете.

У липецкого коллекционера нашли арсенал холодного и огнестрельного оружия.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

Сотрудники полиции изъяли всю коллекцию и отправили на экспертизу. Эксперты определили, что 17 предметов из коллекции относятся к холодному оружию, еще 3 признали огнестрельным боевым оружием.

Арсенал у коллекционера оружия Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Арсенал у коллекционера оружияФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК – незаконное приобретение, сбыт и хранение. Коллекционеру грозит до 4 лет тюрьмы. Сейчас сотрудники полиции проверяют его на причастность к другим преступлениям.

Арсенал у коллекционера оружия Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Арсенал у коллекционера оружияФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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