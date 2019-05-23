В Липецке у коллекционера нашли арсенал с холодным и огнестрельным оружием
В Липецке под уголовную статью попал коллекционер оружия. Внушительный арсенал нашли сотрудники уголовного розыска в квартире на улице Советской у 49-летнего мужчины. Помимо холодного и огнестрельного оружия, липчанин хранил и боеприпасы.
Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
На допросе индивидуальный предприниматель пояснил, что коллекционирует всякого рода оружие с 80-х годов. Сейчас он покупает и продает эксклюзивные экземпляры в Интернете.
У липецкого коллекционера нашли арсенал холодного и огнестрельного оружия.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области
Сотрудники полиции изъяли всю коллекцию и отправили на экспертизу. Эксперты определили, что 17 предметов из коллекции относятся к холодному оружию, еще 3 признали огнестрельным боевым оружием.
Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК – незаконное приобретение, сбыт и хранение. Коллекционеру грозит до 4 лет тюрьмы. Сейчас сотрудники полиции проверяют его на причастность к другим преступлениям.
Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
ИСТОЧНИК KP.RU