В центре Липецка воры выбили окна и обокрали сетевой магазин

СЕГОДНЯ 10:05 2019-05-24T10:05:33+03:00

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Кражу из сетевого магазина раскрыли в Липецке сотрудники полиции. Преступление произошло ночью 19 мая на улице Первомайской. Под покровом ночи воры разбили стекло, выбили профлист и вынесли товар из магазина. Подозреваемого вскоре вычислили и задержали сотрудники полиции. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался безработный 23-летний житель Липецка.

Еще одну кражу раскрыли в Грязях. Там еще в начале года 62-летний пенсионер потерял банковскую карту. Ее нашли люди с низкой социальной ответственностью. Через некоторое время мужчина узнал, что кто-то снял с его счета 3900 рублей и обратился в полицию. Под подозрение попал 35-летний житель поселка Добринка, его уже задержали сотрудники уголовного розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU