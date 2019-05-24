В ДТП под Липецком иномарка от удара вылетела на детскую коляску

СЕГОДНЯ 10:28 2019-05-24T10:29:08+03:00

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Жуткая авария произошла минувшим вечером, 23 мая, в поселке Лев Толстой Липецкой области. Там на улице Первомайская в 18.30 неизвестный водитель на иномарке выехал на перекресток со второстепенной дороги и протаранил «Киа Сид», которая ехала по главной.

От удара 21-летний водитель «Кии» потерял управление и иномарку вынесло на пешеходную дорожку, где шла женщина с коляской. Иномарка угодила прямо в коляску с младенцем, а после врезалась в забор.

В этой аварии пострадала 9-месячная девочка, которая была в коляске. Малышку увезли в больницу. К счастью, все обошлось без тяжелых увечий, ребенку оказали помощь и отправили с мамой домой. Неизвестный водитель иномарки, по чьей вине произошла авария, пропал.

ИСТОЧНИК KP.RU