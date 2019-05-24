В Липецке наградили лучших полицейских-кинологов

СЕГОДНЯ 17:17 2019-05-24T17:19:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области завершились ежегодные соревнования полицейских-кинологов. Сотрудники Центра кинологической службы и их четвероногие напарники сейчас являются одной из самых важных служб в системе МВД.

Соревнования кинологов в Липецкой областиФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Нередко раскрытие преступлений зависит от того, как сработает служебная собака, поэтому четвероногие стражи порядка тренируются каждый день. Их неустанно учат искать наркотики, оружие, взрывчатки и пропавших людей. А также ловить и обезвреживать опасных преступников.

Соревнования кинологов в Липецкой областиФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Только с начала этого года полицейские собаки помогли раскрыть более 250 преступлений и задержать около 600 нарушителей. Как пояснили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, с начала года с помощью собак полиция изъяла из незаконного оборота 45 боеприпасов и более 10 кг наркотиков.

Соревнования кинологов в Липецкой областиФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В эту пятницу, 24 мая, на базе липецкого Центра кинологической службы прошла итоговая демонстрация профессионализма кинологов и служебных собак. В ходе торжественной части начальник УМВД по Липецкой области Михаил Молоканов наградил победителей региональных состязаний, которые будут представлять Липецкую область на всероссийских соревнованиях кинологов. Победители получили награды и ценные подарки.

– Соревнования прошли отлично, я увидел хорошую дрессировку, собаки готовы к несению службы, – отметил Михаил Молоканов.

ИСТОЧНИК KP.RU