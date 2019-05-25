2019-05-25T19:18:21+03:00
Общество

Велопарад под дождем в Липецке собрал 3000 участников

Велосипедисты соревновались с детьми и в дождевиках [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Велопарад в ЛипецкеВелопарад в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В эту субботу, 25 мая, в Липецке прошел масштабный парад велосипедистов. Он стал частью Всероссийского велопарада, который проходит в городах страны с 2017 года. Участников в Липецке не испугали дождь и обещанная синоптиками гроза. К старту парада, в 13.00 на площадке у спорткомплекса «Звездный» собрались 3000 участников.

Велопарад в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Велопарад в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Некоторые подошли к параду творчески и приехали на велосипедах в костюмах клоунов, викингов и сказочных персонажей. В параде участвовали даже дети. Многие предусмотрительно надели дождевики, Кто-то вместо велосипеда использовал моноколесо и гироскутер.

Велопарад в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Велопарад в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Колонна из 3000 велосипедистов сделала круг по улицам Космонавтов, Гагарина, Зегеля, Ленина, Гагарина, Московская, Терешковой и вернулась к з»Звездному». Лидеры велогонки преодолели трассу за полчаса. На площади участников ждала праздничная программа и, конечно же, призы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, главный приз, велосипед, получил участник под номером 0842 – Павел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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