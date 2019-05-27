2019-05-27T11:28:47+03:00
Происшествия

В центре Липецка утром кто-то выбросил мотоцикл в реку

Липчане гадают, как байк оказался в воде в районе площади Революции [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Этим утром, 27 мая, возле пруда в районе площади Революции в Липецке кто-то выкинул в реку мотоцикл. Желтый байк валяется в бетонном русле реки Липовка. Фото и видео мотоцикла в реке опубликовали в соцсетях.

В Липецке выкинули в пруд мотоцикл.Видео [id53861109 @romadj] instagram

В комментария одни предположил, что байкеры весело провели выходные, другие – что кто-то разочаровался в мотоспорте, некоторые решили, что мотоцикл оказался в реке после неудачного маневра водителя.

Некоторые утверждают, что неподалеку от площади Революции возле одного из кафе как раз этим утром избили байкера и это его мотоцикл теперь валяется в реке. В пресс-службе УМВД по Липецкой области «КП-Липецк» пояснили, что действительно в 7 утра зарегистрирован материал о нанесении телесных повреждений некоему молодому человеку в общепите в том районе, но имеет ли отношение данный конфликт к мотоциклу в реке, не утверждается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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