Липчанин лишился 60 000, пустив в квартиру соседку-подростка

СЕГОДНЯ 14:42 2019-05-27T14:42:32+03:00

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В Липецке будут судить за кражу 17-летнюю девушку, которая в декабре прошлого года обворовала соседа. По данным следствия, девушка зашла в комнату к 43-летнему соседу, выкрала из шкафа кредитную карту и код к ней, который был записан на бумаге и лежал на той же полке.

Два дня юная барышня жила на широкую ногу – снимала наличный и расплачивалась по чужой карте в магазинах. За это время девушка успела потратить более 60 000 рублей. Владелец карты обнаружил, что у него украли деньги только когда восстановил утерянную сим-карту и увидел смс.

Подростка моментально вычислили, уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 – кража с банковского счета со значительным ущербом. Как сообщили в пресс-службе СКР области, фигурантка по всем созналась и раскаялась. Девушке грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU