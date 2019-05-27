2019-05-27T14:42:32+03:00
Происшествия

Липчанин лишился 60 000, пустив в квартиру соседку-подростка

Девушка выкрала карту с кодом и сняла все деньги
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
девушке грозит 6 летдевушке грозит 6 летФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке будут судить за кражу 17-летнюю девушку, которая в декабре прошлого года обворовала соседа. По данным следствия, девушка зашла в комнату к 43-летнему соседу, выкрала из шкафа кредитную карту и код к ней, который был записан на бумаге и лежал на той же полке.

Два дня юная барышня жила на широкую ногу – снимала наличный и расплачивалась по чужой карте в магазинах. За это время девушка успела потратить более 60 000 рублей. Владелец карты обнаружил, что у него украли деньги только когда восстановил утерянную сим-карту и увидел смс.

Подростка моментально вычислили, уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 – кража с банковского счета со значительным ущербом. Как сообщили в пресс-службе СКР области, фигурантка по всем созналась и раскаялась. Девушке грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
10 улиц Липецка останутся без питьевой воды
Игорь Артамонов: «Многодетные семьи должны получать финансовую поддержку для строительства жилья»
Липецкие сотрудники ОМОН и СОБР стреляли в тумане и в противогазах
Массивное дерево упало на машину в Липецке
Липчан просят не «благоустраивать» дворы старыми покрышками
В Липецке на один час остановятся трамваи
В Липецке мать невесты сломала ребра маме жениха и воткнула ей нож в бедро
В Липецке айтишник выманил у женщины деньги за апгрейд компьютера
Вожатские сборы «Навстречу лету- 2019» прошли в ЛГПУ
Появилось видео, как в Липецке выкинули в реку мотоцикл
Пропавшая в Липецке школьница отсиживалась в чужой квартире
В центре Липецка утром кто-то выбросил мотоцикл в реку
В Липецке поймали женщину за рулем, которая ударила машину и скрылась
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Липчане на Урале хотели сдать в металлолом действующий газопровод за 4 млн. рублей
Наглый водитель в Липецке ударил машину и сбежал
В Липецке грабитель отнял у мужчины телефон
Глава Липецкой области Игорь Артамонов пробежал на полумарафоне 10 км
В Липецке пропала 13-летняя школьница
В Липецке трое школьников отогнули дверь и обокрали машину
В Липецке «девятка» попала под встречный «КамАЗ»
Велопарад под дождем в Липецке собрал 3000 участников
В Липецке наградили лучших полицейских-кинологов
В Липецкой области снижается количество прибыльных предприятий и растут долги по кредитам
Три дня в Липецке не будут продавать алкоголь из-за митингов и концертов
Служба статистики: средняя зарплата в Липецкой области более 33 000 рублей
В Липецке на все лето закроют часть улиц Скороходова и Толстого