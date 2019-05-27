В Липецке на один час остановятся трамваи

СЕГОДНЯ 15:43 2019-05-27T15:44:57+03:00

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Липчан предупреждают о временном перебое в движении трамваев. Как сообщили в пресс-службе мэрии, трамваи остановятся на час во вторник, 28 мая, с 11 до 12.00. Это связано с ремонтными работами, из-за которых отключат электричество. Электроэнергии не будет в районе остановки «Памятник танкистам».

Отключение электричества повлияет на расписание трамваев двух маршрутов: №1, который ходит от Центрального рынка до ДП 6, и №5, следующий от «Кольца 9 микрорайона» до «Стан 2000».

Движение трамваев возобновят сразу после того, как завершатся ремонтные работы. Более подробно о маршрутах, расписании и работе городского транспорта можно узнать по телефону единой диспетчерской службы: 31-00-82.

ИСТОЧНИК KP.RU