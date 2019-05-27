2019-05-27T16:03:44+03:00
Общество

Липчан просят не «благоустраивать» дворы старыми покрышками

В городе около 1500 старых шин, они разлагаются 40 лет и выделяют вредные вещества
Лия МУРАДЬЯН
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Только с одного района вывезли 140 старых шинТолько с одного района вывезли 140 старых шинФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Администрация Липецка начала бороться с методом благоустройства времен 90-х годов – старыми покрышками, которыми жители пытаются «украшать» дворы. Экологи поясняют, что покрышки относятся к отходам IV класса опасности, они разлагаются около 40 лет и выделяют множество вредных веществ, среди которых есть и крайне токсичные продукты распада каучука. Их нельзя вывозить на обычную свалку и делать из них клумбы тоже не стоит.

Несмотря на это, липчане продолжают выставлять покрышки на газоны, и охраны окружающей среды решил бороться с опасными отходами. В мэрии подсчитали, что сейчас во дворах города более 1500 таких элементов «благоустройства».

Теперь специалисты забирают всю найденную во дворах старую резину и увозят на пункт переработки. Как сообщили в пресс-службе администрации, после переработки из старых покрышек будут делать искусственное покрытие для спортивных и игровых площадок города.

Первый сбор урожая покрышек проходил 24 мая, в этот день только с территории 19 микрорайона вывезли 140 старых колес. В мэрии планируют каждый день отправлять на утилизацию 100-150 старых шин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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