ДТП с трамваем и грузовиком в Липецке спровоцировало пробку

СЕГОДНЯ 16:37 2019-05-28T16:37:45+03:00

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Авария с участием пассажирского транспорта произошла в этот вторник, 28 мая, на улице Катукова в Липецке. Там на перекрестке в 21 микрорайоне грузовой автомобиль «ГАЗ» въехал в трамвай. Водитель выезжал на улицу со второстепенной дороги и по какой-то причине не заметил крупногабаритный транспорт на рельсах. Причем автомобиль пересек одну часть путей и въехал сбоку в кабину движущегося трамвая.

Грузовик перегородил часть переезда через рельсы и трамвайные пути в обе стороны. В итоге из-за аварии встали трамваи, также ДТП затруднило движение автомобилей в том районе. Фото последствий аварии выложили в сеть очевидцы.

По сообщению очевидцев, удар был не сильный и в аварии серьезно никто не пострадал. Из-за чего произошла авария и кто стал ее виновником теперь предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU