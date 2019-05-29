В Липецкой области проверят более 29000 владельцев оружия

СЕГОДНЯ 10:18 2019-05-29T10:18:40+03:00

Всего на руках у граждан более 42 000 единиц зарегистрированного оружия

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В Липецкой области стартовало профилактическое мероприятие Росгвардии «Оружие». За пять дней, с 27 по 31 мая, силовики и сотрудники полиции проверят всех зарегистрированных владельцев оружия. Правоохранители осматривают, как хранятся боеприпасы и оружие, соблюдаются ли все меры безопасности и условия лицензирования.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии, на данный момент в Липецкой области зарегистрировано 29536 владельцев оружия, из них более 13 000 проживают в самом Липецке. Всего на руках у гражданских в регионе более 42 000 единиц оружия.

Также управление напоминает гражданам, что покупать, хранить и продавать оружие без соответствующего разрешение – незаконно. При этом в Липецкой области не наказывают тех, кто сам сдает опасные предметы. По областному закону за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов предусмотрено вознаграждение.

Кстати, в 2018 году после аналогичных проверок административно наказали 1892 владельца оружия, аннулировали лицензию у 897 человек и забрали более 1000 единиц оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU