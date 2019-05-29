Под Липецком в столкновении с иномаркой погиб водитель мопеда
Смертельное ДТП случилось во вторник утром, 28 мая, в городе Грязи Липецкой области. Там на улице 30 лет Победы 59-летний водитель мопеда не пропустил автомобиль и угодил под колеса «Фольксвагена» за рулем которого был 39-летний мужчина. Скутериста увезли с тяжелыми травмами увезли в больницу, но спасти не удалось. Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, водитель мопеда был без мотошлема.
Еще одна трагическая авария произошла в 3 часа ночи на улице Ударников в Липецке. Там на пешеходном переходе 65-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» насмерть сбил 58-летнего мужчину.
Еще один пешеход погиб в тот же день на трассе «Дон» в Елецком районе. 44-летнего мужчину сбил не на пешеходном переходе 56-летний водитель грузовика «Даф».
А в селе Волова пострадала несовершеннолетняя девушка-пешеход. 15-летняя школьница шла по краю проезжей части, когда ее задела машина. Девочка попала в больницу, а водитель сбежал – его сейчас ищут сотрудники полиции.
Всего за прошедшие сутки на дорогах региона в 6 авариях 3 человека получили травмы и трое погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU