2019-05-29T12:55:50+03:00
Общество

В киосках и магазинах Липецка нашли 350 бутылок контрафактного алкоголя

Предпринимателям грозят штрафы по полмиллиона рублей
Лия МУРАДЬЯН
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В киосках продолжают продавать алкогольВ киосках продолжают продавать алкогольФото: Пресс-служба Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
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Несмотря на многочисленные проверки, в Липецке продолжают торговать контрафактным алкоголем. Причем не только в магазинах, но и в киосках, где продавать спиртное вообще запрещено.

Так в магазине на улице Неделина, 37 сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики совместно с прокуратурой изъяли из нелегального оборота 250 бутылок контрафактного алкоголя. Вся продукция, а это водка, вино, шампанское и пиво, была без акцизных марок и имела признаки подделки. Как сообщили в пресс-службе Управления, по трем статьям административного кодекса предпринимателю грозит штраф в полмиллиона рублей.

Еще одни склад поддельного алкоголя обнаружили в киоске на остановке «Переезд». Там забрали 38 бутылок коньяка и 63 бутылки водки. Никаких документов на спиртное у продавца не было. Как и в первом случае, нарушителю грозит 500 000 рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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