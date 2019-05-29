В Липецкой области ожидается сильная жара – до 31 градуса

СЕГОДНЯ 16:34 2019-05-29T16:34:14+03:00

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В четверг, 30 мая, в Липецкой области ожидается сильная жара. По данным Росгидрометцентра, днем воздух прогреется до 31 градуса, ночью ожидается 12-17 градусов тепла. Ветре будет дуть южный со скоростью 6 – 11 метров в секунду, атмосферное давление останется в пределах 750 мм ртутного столба.

Осадков при этом не обещают – солнце будет светить весь день, поэтому спасатели рекомендуют соблюдать в жару меры безопасности. Липчанам советуют не находиться под прямыми солнечными лучами с 11 до 17.00. На улице обязательно надевать солнцезащитные очки и головные уборы. Также во время жары нужно пить не меньше двух литров воды в день. Алкоголь пить нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU