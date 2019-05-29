За наркотики будут судить сразу двоих липчан – продавца и покупателя

СЕГОДНЯ 18:19 2019-05-29T18:19:51+03:00

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В Липецке будут судить за незаконный оборот наркотиков сразу двоих – продавца и покупателя. Первый, 24-летний житель города, собирал по окрестностям коноплю и складывал у себя в гараже в кооперативе «Северный-2». А зимой 2018 года занялся переработкой растения в наркотики. В декабре он получил из конопли 0.56 грамм вещества, какое-то время хранил у себя, а после продал случайному незнакомцу.

Случайным покупателем оказался 33-летний липчанин, которого поймали в том же месяце с тем же количеством вещества, которое он собирался перепродать. Экспертиза показала, что это наркотики.

Обоим вменили статьи 228.1 УК – незаконный сбыт. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, обвиняемые полностью во всем сознались, им грозит 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU