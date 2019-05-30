В Липецкой области попавший в ДТП мотоциклист скончался по дороге в больницу

СЕГОДНЯ 13:18 2019-05-30T13:18:45+03:00

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Смертельное ДТП случилось в Усмани в половине девятого вечера 29 мая. На улице Достоевского 25-летний мотоциклист не справился с управлением, наехал на бордюр, из-за чего транспорт перевернулся. Как сообщили в региональном УМВД, от полученных травм при транспортировке в больницу молодой человек погиб.

Еще одна авария случилась в Лебедянском районе ночью. Около половины двенадцатого в Покрово-Казацкой слободе на улице Заречье 31-летний водитель «Мазды» сбил ровесника велосипедиста и скрылся. Правда, полицейские успели установить его личность. По предварительным данным, водитель иномарки превысил скорости, из-за чего и не смог контролировать машину.

А в Липецке в два часа дня на улице К. Маркса 47-летний водитель «Ниссана» неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с «Ладой-Калиной». Ею управляла 47-летняя женщина. Она получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU