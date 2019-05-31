СЕГОДНЯ 08:32 2019-05-31T08:32:22+03:00

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Крупный автопожар произошел минувшим вечером, 30 мая, в селе Новая Деревня в Липецкой области. Там на трассе загорелась фура с грузом. По словам очевидцев, сначала прозвучал громкий хлопок, после которого грузовик начал гореть. Фура везла квас.

Под Липецком сгорела фура с квасом.

Пламя распространялось стремительно и за считанные минуты огонь полностью охватил кузов и кабину грузового авто. На место вызвали пожарных, сотрудники МЧС прибыли оперативно и потушили горящую машину, но спасти ничего не удалось. Фура сгорела полностью вместе с грузом.

Сейчас перевозчики подсчитывают сумму убытка, а пожарные эксперты определяют из-за чего началось возгорание.

ИСТОЧНИК KP.RU