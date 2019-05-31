В Липецке мотоциклист перелетел через машину после ДТП

СЕГОДНЯ 08:47 2019-05-31T08:47:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке камера уличного наблюдения запечатлела момент столкновения легкового автомобиля с мотоциклом. Авария произошла в четверг, 30 мая, в 17.12 на улице Гагарина, где столкнулись «ВАЗ-2112» и мотоцикл.

ДТП.дтп с 12-шкой и мотоциклистом Гагарина - Ленина

На записи видно, как водитель «двенадцатой» пытается повернуть с Гагарин на улицу Ленина. Толком не убедившись, что на встречной никого нет, водитель «ВАЗа» начитает маневр. В это время по встречной едет мотоциклист и машина выезжает прямо перед мотоциклом.

Водитель двухколесного транспорта не успевает остановиться, он пытается увернуться, но машина едет в ту же сторону. В итоге мотоцикл бьется в правое крыло легковушки. От удара мотоциклиста подбрасывает вверх, он перелетает через крышу «двенадцатой» и падает на асфальт с другой стороны машины. Несмотря на страшный кувырок и падение, мотоциклист, будучи в шлеме, через некоторое время сам встает на ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU