В День защиты детей в центре Липецка перекроют две улицы

СЕГОДНЯ 09:09 2019-05-31T09:09:48+03:00

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В субботу, 1 июня, в Международный день защиты детей, в центре Липецка будут проходить многочисленные массовые мероприятия. В связи с чем часть города перекроют.

Так с 10.45 до 12.00 временно ограничат движение на участке улицы Зегеля, от площади Плеханова до улицы Ленина.

Кроме этого с 11.45 до 16.30 будет закрыт проезд по улице Полеханова, от одноименной площади до Театральной площади.

На этих участках будут дежурить сотрудники ГИБДД. Как сообщили в пресс-службе администрации, ограничение не распространяется на машины экстренных служб – скорую, полицию, МЧС и т. д. Автомобилистов просят заранее выбирать маршруты движения.

ИСТОЧНИК KP.RU