2019-05-31T09:31:55+03:00
Происшествия

За день в Липецке поймали двоих угонщиков, один из которых школьник

«Ниву» и «семерку» нашли сотрудники ГИБДД и полиции
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Несовершеннолетнему угонщику грозит 5 летНесовершеннолетнему угонщику грозит 5 летФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке за один день поймали сразу двоих угонщиков. Последняя автокража произошла в четверг, 30 мая. В полицию обратился 23-летний владелец «Нивы»и рассказал, что его машина пропала ночью от дома на улице Вермишева.

Отечественный внедорожник нашли в тот же день сотрудники ГИБДД – «Нива» в целости стояла у дома на улице Папина. Позже задержали и угонщика, им оказался судимый за кражи 35-летний липчанин. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, потерпевший и подозреваемый были знакомы. Угонщик улучил момент, когда приятель оставил ключи в машине и воспользовался этим. Сейчас он под стражей, по части 3 статьи 158 УК ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Еще один автомобиль, «ВАЗ-2107», пропал у 33-летнего мужчины на улице Депутатской. Когда точно угнали машину владелец не знал, сказал только, что оставил ее на улице в 15.00 25 мая, в 26 мая в 20.00 автомобиля там уже не было. Угонщика вычислили сотрудники уголовного розыска, им оказался 16-летний ученик лицея. Школьнику по по 2-й части той же статьи грозит до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке «двенадцатая» на «зебре» сбила 15-летнюю девушку
В День защиты детей в центре Липецка перекроют две улицы
В Липецке мотоциклист перелетел через машину после ДТП
Под Липецком сгорела фура с квасом
На должность мэра Липецка претендуют девять человек
Бюджет Липецкой области вырос на 3,5 млрд. рублей
Липецкие спасатели предотвратили условную экологическую катастрофу
1 июня в Липецке вводят полный запрет на продажу алкоголя
В Липецке мужчина под угрозой взрыва ограбил банк и сбежал
НЛМК, Росприродназдор, Минприроды и Липецкая область подписали соглашение
В Липецкой области попавший в ДТП мотоциклист скончался по дороге в больницу
Бульвар Сорокина в Липецке благоустроят ко Дню города
В Липецке на три дня ограничат продажу алкоголя
В Липецкой области работникам предприятия, производящего электродвигатели, задолжали 14,5 млн рублей
За наркотики будут судить сразу двоих липчан – продавца и покупателя
В Липецке лихач еле увернулся от пешеходов, пролетая на красный
В Липецкой области ожидается сильная жара – до 31 градуса
И.о мэра Липецка предупредили, что предыдущие чиновники не исполняли решения депутатов
В Липецке поймали на взятке доцента кафедры философии
В киосках и магазинах Липецка нашли 350 бутылок контрафактного алкоголя
В Липецке металлоломщики украли канализационные люки на улице Терешковой
В Липецке 8 пожарных полчаса тушили склад с пластиковыми бутылками
Под Липецком в столкновении с иномаркой погиб водитель мопеда
Липчане увидят спектакль Малого театра «Вишневый сад»