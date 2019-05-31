За день в Липецке поймали двоих угонщиков, один из которых школьник

СЕГОДНЯ 09:31 2019-05-31T09:31:55+03:00

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В Липецке за один день поймали сразу двоих угонщиков. Последняя автокража произошла в четверг, 30 мая. В полицию обратился 23-летний владелец «Нивы»и рассказал, что его машина пропала ночью от дома на улице Вермишева.

Отечественный внедорожник нашли в тот же день сотрудники ГИБДД – «Нива» в целости стояла у дома на улице Папина. Позже задержали и угонщика, им оказался судимый за кражи 35-летний липчанин. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, потерпевший и подозреваемый были знакомы. Угонщик улучил момент, когда приятель оставил ключи в машине и воспользовался этим. Сейчас он под стражей, по части 3 статьи 158 УК ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Еще один автомобиль, «ВАЗ-2107», пропал у 33-летнего мужчины на улице Депутатской. Когда точно угнали машину владелец не знал, сказал только, что оставил ее на улице в 15.00 25 мая, в 26 мая в 20.00 автомобиля там уже не было. Угонщика вычислили сотрудники уголовного розыска, им оказался 16-летний ученик лицея. Школьнику по по 2-й части той же статьи грозит до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU