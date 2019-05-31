В Липецке «двенадцатая» на «зебре» сбила 15-летнюю девушку
Школьница попала в больницу
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15-летняя школьница попала в больницу вечером в четверг, 30 мая, после ДТП на Воронежском шоссе в Липецке. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Липецкой области, девочка попала под колеса ВАЗ-2112, которым управлял 40-летний водитель. Известно, что девушка переходила дорогу по пешеходному переходу.
В тот же день в начале шестого вечера 34-летний водитель другой «двенадцатой» столкнулся с 40-летним мотоциклистом. Байкер получил травму и попал в больницу.
За сутки, по данным полиции, на дорогах региона выявили 2002 нарушения правил дорожного движения. Семь водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU