Липчан предупреждают о граде, ливне и сильном ветре в первый день лета

СЕГОДНЯ 13:34 2019-05-31T13:34:31+03:00

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МЧС предупреждает липчан о неблагоприятных метеоусловиях. Погода в Липецкой области резко ухудшится этим вечером, 31 мая с 18.00. Ночью в регионе пройдут небольшие дожди, которые усилятся днем 1 июня.

По данным Росгидрометцентра, днем ожидается гроза, сильный ливень и град. Ветер сменится на северный и усилится до 10 метров в секунду. При грозах порывы ветра могут достигать 18 м/с. Температура воздуха ночью 14-19 градусов, днем в Липецке до +28°С. Атмосферное давление снизится до 749 мм. ртутного столба.

Грозу с ливнями обещают и в воскресенье, 2 июня. В понедельник также пройдет небольшой дождь, а затем снова установиться жаркая солнечная погода. Согласно долгосрочному прогнозу, следующие выходные, 8 и 9 июня, тоже будут дождливые.

ИСТОЧНИК KP.RU