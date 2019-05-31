В Липецком районе в пруду утонул мужчина

СЕГОДНЯ 16:39 2019-05-31T16:39:41+03:00

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Трагедия произошла в эту пятницу, 31 мая, в селе Вешаловка Липецкого района. Там в пруду утонул мужчина. Как сообщили в пресс-службе областного УГПСС, тело погибшего подняли в 15.00 спасатели поисково-спасательной службы на водных объектах. На место прибыли правоохранительные органы, которым предстоит провести проверку, установить личность погибшего и точную причину смерти.

А накануне, 30 мая, в самом Липецке едва не утонул подросток. Все случилось в 17.40 на реке Воронеж. Несовершеннолетний решил вплавь добраться от одного берега реки до в районе НЛМК. Парень явно не рассчитал силы и начал тонуть. Благо тонущего подростка вовремя заметили спасатели и успели достать юношу из воды.

ИСТОЧНИК KP.RU