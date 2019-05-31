2019-05-31T17:24:39+03:00
Общество

В Липецке поэтапно частями будут перекрывать улицу Ильича

Асфальт начнут срезать в воскресенье
Лия МУРАДЬЯН
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Улицу будут ремонтировать до середины августаУлицу будут ремонтировать до середины августаФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке капитально отремонтируют улицу Ильича, с связи с чем движение по ней ограничат. Но поскольку улица загруженная, перекрывать и ремонтировать ее будут частями. Ремонт продлится до середины августа.

2 июня там срежут старый асфальт на участке от улицы 3 Сентября до кольца у остановки «ЛТЗ 3-й участок».

С 20 июня по 10 июля на улице Ильича перекроют отрезок от кольца в районе 3 участка до улицы Зеленая.

С 11 по 27 июля закроют проезд от улицы 3-е Сентября до улицы Волгоградская.

С 28 июля по 16 августа перекроют последний участок – участок от улицы Волгоградская до улицы Зеленая.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, из-за ремонта изменятся маршруты движения городского пассажирского транспорта. Более подробно об изменениях сообщат позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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