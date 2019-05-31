В Липецке поэтапно частями будут перекрывать улицу Ильича
В Липецке капитально отремонтируют улицу Ильича, с связи с чем движение по ней ограничат. Но поскольку улица загруженная, перекрывать и ремонтировать ее будут частями. Ремонт продлится до середины августа.
2 июня там срежут старый асфальт на участке от улицы 3 Сентября до кольца у остановки «ЛТЗ 3-й участок».
С 20 июня по 10 июля на улице Ильича перекроют отрезок от кольца в районе 3 участка до улицы Зеленая.
С 11 по 27 июля закроют проезд от улицы 3-е Сентября до улицы Волгоградская.
С 28 июля по 16 августа перекроют последний участок – участок от улицы Волгоградская до улицы Зеленая.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, из-за ремонта изменятся маршруты движения городского пассажирского транспорта. Более подробно об изменениях сообщат позже.
ИСТОЧНИК KP.RU