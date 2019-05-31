Следить за пробками у проспекта Победы в Липецке можно по камерам наблюдения

СЕГОДНЯ 18:10 2019-05-31T18:10:06+03:00

Следить за пробками можно по камерам Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

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Следить за пробками на дорогах вокруг ремонтируемого участка проспекта Победы в Липецке можно онлайн по камерам наблюдения. Это поможет автомобилистам заранее выбрать маршрут объезда по дорогам-дублерам и близлежащим перекресткам.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на прилегающих в перекрытому проспекту дорогах работают 14 камер наблюдения. Камеры поставили специально, чтобы липчане могли оценить ситуацию перед поездкой и тем самым избежать транспортного коллапса в утренние и вечерние часы.

Посмотреть, что происходит на дорогах можно здесь. В случае если на каком-то участке образовался затор, лучше выбрать по другим камерам, где дорога свободней. Напомним, что проспект Победы будет закрыт на ремонт до конца лета.

ИСТОЧНИК KP.RU