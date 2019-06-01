В начале купального сезона в Липецке не открылся ни один пляж

1 Июнь 20:27 2019-06-01T20:27:04+03:00

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В первый день лета, 1 июня, в Липецке обычно официально стартует пляжный сезон. Однако ни один пляж города в эту субботу не открылся. Как выяснилось, пляжи не прошли проверку Роспотребнадзора.

Напомним, что в мае, как положено, все городские пляжи привели в порядок, водолазы расчистили дно, на берегу поставили новые лавочки, кабинки, урны и туалеты, а также завезли более 300 тонн песка.

Несмотря на это, согласно лабораторным данным областного Центра гигиены и эпидемиологии, вода в реке Воронеж в районе городских пляжей не соответствует санитарным требованиям.

Отметим, что в городе каждое лето открывались 4 пляжа – Центральный, в районе НЛМК, ЛТЗ и сокольский. Пляж в районе Набережной не действует много лет. Но на данный момент на всех перечисленных выше пляжах купаться запрещено.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, пробы воды будут брать каждую неделю, как только исследования покажут, что она чистая – пляжи откроют.

ИСТОЧНИК KP.RU